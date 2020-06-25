Согласно исследованию нидерландского финансового института Rabobank, в нынешнем году перспективы мирового птицеводства, даже несмотря на пандемию коронавируса, весьма позитивны.

Ключевым фактором наращивания рынка мяса домашней птицы будет увеличение экспорта в страны, затронутые африканской чумой свиней, - в Китай, Вьетнам, Южную Корею и на Филиппины. Самыми перспективными рынками для сбыта мяса птицы в 2020 году будут Китай, который, как ожидается, будет испытывать дефицит в ближайшие 4-5 лет и где куриные лапки расхватывают как горячие пирожки, и Мексика, где все еще ощущаются последствия вспышек птичьего гриппа в начале 2019 года. Плюсом для птицеводческой отрасли станет и повышение цен на основной конкурирующий продукт - говядину.

Что касается России, то птицеводство в последнее время довольно крепко стоит на "курьих ножках". Хотя пандемия коронавируса затронула и эту отрасль: показав в минувшем году рекорд производства в 4,976 миллиона тонн, в первом квартале она продемонстрировала спад, хотя и небольшой - 1,8 процента. Но эпидемиологическая ситуация в стране улучшается с каждым днем, поэтому у наших птицеводов есть все шансы переломить негативную тенденцию и увеличить производство. Тем более что спрос будет обеспечен по нескольким причинам, и, в частности, благодаря приемлемым ценам и высокой питательной ценностью мяса птицы.

Самыми перспективными рынками для сбыта мяса птицы в 2020 году будут Китай, где куриные лапки расхватывают как горячие пирожки, и Мексика

Развитие птицеводства в России является одним из наиболее важных направлений для обеспечения продовольственной безопасности страны, считает первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. "В 2019 году производство птицы в убойном весе составило почти 5 миллионов тонн, а импорт - всего 227 тысяч тонн. В общем объеме производства мяса доля птицеводческой продукции достигает 44 процентов.

В прошлом году также было получено 45 миллиардов штук яиц. Сегодня мы в полном объеме обеспечены российским куриным яйцом. Перед отраслью стоит стратегическая задача по наращиванию экспорта продукции птицеводства. В прошлом году поставки мяса птицы за рубеж превысили 200 тысяч тонн", - сообщил чиновник.

По оценке "Центра Агроаналитики" Минсельхоза РФ, даже несмотря на коронавирус, производство мяса в России в нынешнем году превысит 11 миллионов тонн (показатель 2019 года - 10,5 миллиона тонн), а уже к 2024 году может вплотную приблизиться к 12 миллионам тонн. В частности, производство мяса птицы может подрасти до 5,3 миллиона тонн.