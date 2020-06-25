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25.06.2020 01:19
Рубрика: Спорт

Россия - третья в европейской зоне супертурнира по кибербаскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Сборная России заняла третье место в Европейской конференции первого в истории официального турнира по кибербаскетболу, прошедшего под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). Данная дисциплина еще с прошлого года приказом Минспорта имеет абсолютно легитимный статус и входит в систему координат большого профессионального спорта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За сборную России, меняя друг друга в разные игровые сессии, выступали Степан Будяков (капитан команды, 17 лет), Алексей Черкавский (17), Владислав Васильев (19), Александр Николаиди (30), Дмитрий Ильин (27), Денис Тимонин (31), Михаил Панченко (18). Наша команда начала соревнования с двух поражений - от Испании (47:92) и Италии (52:62), но затем, освоившись в киберпространстве, одержала шесть побед подряд - над Кипром (102:61), Австрией (63:58), Швейцарией (86:50), Литвой (76:42), Украиной (92:55) и Латвией (76:48).

Фото: EPA-EFE/Javier Lopez Hernandez
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В большинстве игр "феерил" Михаил Панченко, его результативность в некоторых матчах даже достойна отдельного упоминания, несмотря на то, что это не реальный, "живой", а виртуальный баскетбол - 43 очка с Кипром, 35 очков "залетело" Швейцарии, плюс полновесный "тридцатник" Украине, и так далее. Почин Панченко поддержал на финише турнира капитан команды Степан Будяков - 32 очка для Украины и еще 25 для наших соседей из Латвии.

Общие итоги соревнований в Европейской конференции таковы: Италия - 8 побед - 0 поражений, Испания - 7-1, Россия - 6-2, Австрия - 5-3, Литва - 4-4, Латвия - 3-5, Швейцария - 2-6, Кипр - 1-7, и абсолютный аутсайдер Украина - 0-8.

Турнир под эгидой FIBA проходил на этом этапе в разных географических зонах, хотя, по большому счету, для игры через компьютер континентальная принадлежность стран принципиального значения не имеет. Так или иначе, но FIBA старается максимально приблизить виртуальную реальность к осязаемой действительности.

Вот положение команд в других континентальных зонах. Средний Восток Азии: Саудовская Аравия - 4 победы - 1 поражение, Ливан - 1-4. Юго-Восток Азии: Филиппины - 5-0, Индонезия - 0-5. Австралия и Океания: Австралия - 4-1, Новая Зеландия - 1-4. Южная Америка: Аргентина - 4-1, Бразилия - 1-4. Таким образом, выступило всего 17 национальных сборных.

НБА изучит новый опыт баскетбольной Германии

Поясним, что появление интерактивного баскетбола в официальной классификации Минспорта РФ стало возможным благодаря настойчивости президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко. Несмотря на то, что он сам - блестящий мастер реального баскетбола, отыграл более десятка сезонов в североамериканской НБА, становился чемпионом Европы (2007), был призером Олимпиады (2012), Кириленко внимательного следит за тенденциями в молодежной среде и понимает нынешнюю значимость различных компьютерных состязаний.

Кстати, официальный сайт РФБ показывал все матчи турнира "FIBA Esports Open 2020" в прямом эфире, публиковал статистику игр и давал подробнейшие отчеты. Такова нынешняя ситуация - в "реале" мало что происходит. Хотя представители более старшего поколения просмотру компьютерных забав предпочитают показываемые сейчас нашими телеканалами матчи чемпионата Испании ("Мир Баскетбола"), немецкой бундеслиги и китайского первенства (оба турнира - "ТВ Старт").

Спорт Баскетбол

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