Телескопы ART-XC и eROSITA на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" завершили свой первый обзор всего неба - сканирование в жестких рентгеновских лучах. Об этом сообщили ученые Института космических исследований РАН. На карте неба в галактических координатах отмечены все зарегистрированные события в диапазоне энергий 4-12 кэВ. Угловое разрешение обзора - менее одной угловой минуты. И в этом, как подчеркивают специалисты, уникальность.

Создатели аппарата "Спектр-РГ" гарантировали его работу в космосе шесть с половиной лет. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгене существовали лишь карты с гораздо худшим угловым разрешением - порядка градуса дуги.

Но работа по построению карты и определению числа источников, обнаруженных в ходе сканирования, продолжается. Как было условлено еще до запуска, российские ученые обрабатывают данные с одной стороны неба, а немецкие ученые (телескоп еROSITA создан в Германии) работают с рентгеновскими фотонами, пришедшими с другой половины неба.

Для России "Спектр-РГ" - первый космический аппарат, выведенный и работающий в окрестности точки Лагранжа L2, на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Он был запущен 13 июля прошлого года с космодрома Байконур. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия). Всего лишь за полгода сканирования неба удвоено полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии.

"Эта карта всего неба полностью меняет наш взгляд на высокоэнергичные процессы во Вселенной", - говорит Петер Предель (Peter Predehl), научный руководитель телескопа еROSITA в Институте внеземной физики Общества Макса Планка (Германия). - Мы видим такое богатство деталей - красота изображения просто поражает".

Эта карта позволяет видеть, как сотни вспышек сверхновых, а возможно, и активность сверхмассивной черной дыры в центре Галактики приводят к фонтанирующим выбросам горячего газа с температурами до 10 миллионов градусов из плоскости нашей Галактики. В излучение зон с более низкой температурой вносят вклад и около двухсот тысяч достаточно близких от нас звезд с коронами гораздо более мощными, чем у нашего Солнца.

С помощью "Спектра-РГ" будет составлена самая полная карта видимой Вселенной

Но три четверти (!) всего "увиденного" - это далекие квазары и ядра активных галактик, т.е. сверхмассивные черные дыры на расстояниях в сотни миллионов и миллиарды световых лет от нас.

"Уже сейчас мы сможем начать использовать этот набор объектов, находящихся на гигантских расстояниях, для определения времени их появления во Вселенной и уточнения ее свойств и параметров, т.е. в целях космологии", - говорит научный руководитель обсерватории "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

Предполагается, что с помощью "Спектра-РГ" будет составлена самая полная в истории карта видимой Вселенной: будут обнаружены около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами, десятки тысяч звездообразующих галактик. Все это важно для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в ее развитии играла темная энергия и т.д.

Наблюдения продолжаются, и в следующие 3,5 года обзор всего неба будет повторен еще семь раз. Это позволит добавить "глубины" к уже достигнутой четкости рентгеновской карты. Обсерватория должна проработать в космосе не менее шести с половиной лет.

Справка "РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный в НПО Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина), адаптированной под задачи проекта. Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком (0,3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.