Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут применяться в аэропортах мира

В России много инновационных разработок, появившихся во время пандемии, направлено на возвращение к нормальной экономической деятельности, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В частности, экспресс-тестирование позволяет выявлять возможных вирусоносителей прямо в аэропорту и способствует восстановлению международных связей.

"Тестовые системы EMG, в создание которых инвестировал РФПИ, сейчас использовались прямо в аэропорту во Внуково для тестирования делегаций, которые приезжали на парад, в том числе руководителей данных делегаций, - сообщил глава фонда в эфире "Россия 24". - Это фактически российско-японская разработка, которая позволяет за 30 минут определять COVID очень точно. Использование таких систем в аэропортах для открытия аэропортов - это крайне перспективная задача".

По словам Дмитриева, сейчас идут переговоры с аэропортом в Дубае, в плане также аэропорт Афин на проведение экспресс-тестирования пассажиров с помощью российских тестов.

"Сейчас те, кто прилетает в аэропорт Афин, должны сначала 24 часа провести в Афинах, для того, чтобы лететь дальше, а мы можем это время сократить до 30 минут", - уточнил Дмитриев.

Он также отметил, что массовое тестирование - один из способов вернуться к полноценной экономической деятельности. Уже многие российские компании используют тесты EMG. "Это позволяет очень быстро, точно определить, наличие коронавируса, изолировать инфицированных, в том числе на вахтах",- сказал Кирилл Дмитриев.

При этом, по его словам, система используется не только для промышленных предприятий. Так, Российская Премьер-лига приняла решение использовать экспресс-тесты для футболистов.