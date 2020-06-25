Российский боец UFC Волков не может вернуться на родину

Российский боец UFC тяжелого дивизиона Александр Волков после поражения от Кертиса Блэйдса не может вылететь из США в Россию.

Об этом сообщил сам боец в видео, опубликованном на его странице в Instagram. Впрочем, россиянин не теряет времени даром и в США продолжает тренировки

"Друзья, всем привет. Немножко мы тут застряли в Америке. Отменили наши обратные рейсы, которые у нас были куплены", - сообщил Волков. - Поэтому ждем билетов и не теряем времени - сделали небольшую пробежку на пять километров, и сейчас подошли к турникам. Продолжаем тренироваться, восстанавливаться, и набирать обороты".

Бой Волкова и Блэйдса прошел в минувшие выходные, и россиянин проиграл по очкам. Согласно запискам судей Волков выиграл четвертый и пятый раунды, но уступил в первых трех. Из-за этого поражения он опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.