Росстат оценил рост потребительских цен за неделю

По данным Росстата, за период с 16 по 22 июня индекс потребительских цен в России составил 100,1%. Пресс-служба ведомства уточняет, что с начала июня рост цен составил 0,2%, а с 1 января - 2,6%. В прошлом году аналогичные показатели с начала месяца и с начала года составляли 0% и 2,5% соответственно.

Среди продовольственных товаров после длительного снижения зафиксирован рост цен на куриное мясо. В среднем по стране он составил 0,7%, в отдельных регионах - до 3,8%. На 0,7% подорожал чай, на 0,6% - шлифованный рис и на 0,5% - мясные консервы, гречневая крупа и шоколадные конфеты. При этом куриные яйца стали дешевле на 1,3%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,8%. Наиболее заметно росли цены на картофель (+4,4%), яблоки (+3,1%) и морковь (+1,4%). Дешевле стали помидоры (-5,1%), репчатый лук (-4,3%) и огурцы (-4,1%).

Из лекарств подешевел отечественный анальгин на 0,7%, а линекс подорожал на 0,6%.

Выросли цены на автомобильное топливо: бензин стал дороже на 0,3%, а дизель - на 0,2%.