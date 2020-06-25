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25.06.2020 17:32
Рубрика: Экономика

РЖД предоставят школьникам скидку 50% на билеты в двухэтажные поезда

Текст: Евгений Гайва
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов со скидкой для школьников начнут продавать с 1 июля, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Фото: РИА Новости
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"Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне", - отметили в компании.

Скидка предоставляются детям от 10 до 17 лет. Как уточнили в РЖД, школьники смогут круглогодично путешествовать со скидкой в 50℅ в двухэтажных купейных, плацкартных, общих пассажирских вагонах и вагонах с местами для сидения 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава формирования АО "ФПК" (дочернее предприятие РЖД).

Ранее правительством России было принято решение с 27 июня 2020 года продавать билеты для детей от 10 до 17 лет на проезд в купейных вагонах двухэтажных поездов со скидкой в 50% от тарифа, установленного на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах на аналогичное расстояние проезда. Льгота будет действовать с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Фото: iStock
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Холдингом РЖД на льготных условиях с 2016 года в летний период перевезено более 10 млн детей в пассажирских и скорых поездах дальнего следования. На предоставление льгот компания выделила почти 12 млрд рублей.

На постоянной основе действует "детский тариф" для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного "взрослого" тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно, уточнили в РЖД.

Экономика Транспорт Железные дороги Общество Семья и дети Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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