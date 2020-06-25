С марта объем онлайн-торговли вырос почти в три раза

С марта объем рынка e-commerce вырос почти в три раза, и несмотря на открытие офлайн-магазинов, тенденция не сбавляет обороты. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) по итогам первого полугодия пересмотрит прогноз по росту рынка в 2020 году в сторону увеличения, сообщил ее президент Артем Соколов. Ранее рост рынка e-commerce в 2020 году прогнозировался на уровне 24,5%, в мае он уже был пересмотрен до 30%.

Представители интернет-торговли отмечают, что в период пандемии спрос россиян на разные товары менялся весьма специфично. Так, по данным АКИТ, на следующий день после объявления первой нерабочей недели в 10 раз вырос спрос на продукты питания и в пять раз - на детские товары. Чаще стали покупать компьютеры и аксессуары к ним, а также предметы для организации офиса на дому, в апреле наибольшим спросом пользовались настольные игры и другие товары для проведения семейного досуга. По данным маркетплейса "Беру", за этот период примерно в три раза чаще заказывали игры и товары для творчества. В мае, отмечают в Ozon, бурный рост пришелся на товары для здорового образа жизни - продажи товаров для домашних тренировок выросли на 422% к 2019 году.