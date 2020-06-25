Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка. Изменения уже вступили в силу.

Ставка на один процентный пункт уменьшена по трем потребительским кредитам: без обеспечения, под поручительство и на рефинансирование ссуд.

Заем по минимальной ставке предоставят клиентам, которым начисляется зарплата или пенсия на карту банка, пояснили в кредитной организации. Также будет учитываться сумма и вид кредита, наличие поручителя. К примеру, фиксированная ставка в 11,9% распространится на потребкредиты, сумма которых стартует от 1 млн рублей. В таком случае не требуется, чтобы зарплата или пенсия перечислялись на карту банка.