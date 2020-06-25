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25.06.2020 17:45
Рубрика: Власть

Сенатор: США не жалели денег на "демократизацию" России во время пандемии

Текст: Галина Мисливская

США продолжали выделять средства "на пресловутую демократизацию России", несмотря на самый высокий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в своей стране, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В четверг сенатор выступил с заявлением для СМИ, посвященном попыткам вмешательства извне в процесс внесения изменений в российскую Конституцию.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По мнению членов комиссии, "культивирование внутрироссийского протеста" против поправок "происходит не без иностранного материального сопровождения". По их данным, американские деньги поступают через ближнее зарубежье, в том числе из Киева.

"Активно продолжается зарубежная работа по продвижению протестной повестки через российские НКО. Так, даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса самих американских граждан в Государственном департаменте США не жалели денег на пресловутую демократизацию России", - заявил Андрей Климов.

В частности, в марте текущего года Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США заявило о специальном гранте размером более 5 млн долларов, рассказал он. "По странному стечению обстоятельств вскоре после публикации о названном гранте было объявлено о создании "Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием", - отметил сенатор. Он напомнил, что в альянс вошли активисты движений "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком" и "Сонар".

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Кроме того, "в комиссии скопилось немало материалов об учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции в странах Прибалтики", добавил Климов.

Все эти факты проанализирует специально созданная в Совфеде мониторинговая группа, собранные материалы после 1 июля будут переданы в правоохранительные органы.

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