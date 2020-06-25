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Сериал "Нормальные люди" получит продолжение

Новости
    25.06.2020, 18:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People), подготовленная BBC Three и ставшая рекордсменом по количеству просмотров и собравшая множество похвал в свой адрес, получит продолжение.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Правда, не совсем обычное. На настоящий момент у съемочной команды нет планов по созданию второго сезона - как нет и прямо выраженного желания со стороны Салли Руни написать продолжение.

Однако 26 июня в рамках благотворительного проекта Comic Relief на одном из каналов ирландской телерадиокомпании RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) будет показан эпизод, в котором Мэрианн и Коннел встретятся … сорок лет спустя. В ролях полюбившихся героев зрители увидят Дэйзи Эдгар-Джонс и Пола Мескала, а режиссером мини-эпизода станет Ленни Абрахамсон.

Два новых эпизода будут называться "Нормальные взрослые люди" (Normal Older People). В интервью RTÉ Radio 1 Абрахамсон выразил благодарность благотворителям, которые сделали возможным снять продолжение сериала, пусть и в не совсем обычном формате.

Режиссер обещает, что показанная история будет очень красивой, но распространяться о подробностях он не имеет права. Кроме того, он намекнул на гостевое участие некоего актера, что, видимо, станет для всех большим сюрпризом.

Рецензия на сериал "Нормальные люди" - здесь.

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