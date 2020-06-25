СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Главное следственное управление СКР заочно предъявило обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Этому человеку инкриминируется совершение с использованием интернета преступления по редкой статье - "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". Это статья 205.2 Уголовного кодекса РФ.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что Айдер Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве, с 2008 года был заместителем главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину. Там он работал заместителем генерального директора украинского телеканала "ATR".

Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в Facebookе два материала с призывами захватывать граждан России, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.

Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста.