СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил контракт нападающему французской "Тулузы" Яя Саного, который также известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", сообщает L'Equipe.

Контракт 27-летнего игрока с "Тулузой" истекает в конце июня, и московский клуб, по данным издания, предлагает ему контракт на два года с зарплатой полтора миллиона евро в сезон. Саного также имеет предложения от двух клубов лиги 1, элитного дивизиона чемпионата Франции.

Саного перешел в "Тулузу" в 2017 году из "Арсенала". В общей сложности в составе данного клуба он провел 72 игры и забил 16 мячей. До этого Саного также выступал за французский "Осер", голландский "Аякс" и английский "Чарльтон". "Арсеналу" форвард принадлежал с 2013 по 2017 год: за это время он принял участие в 20 матчах, отличился однажды, завоевал Кубок и Суперкубок Англии.