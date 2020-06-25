Совфед: США инспирируют протесты в РФ против поправок в Конституцию

Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
По его словам, "Голос Америки", признанный в России выполняющим функции иностранного агента, активно рекламирует тех, кто призывает не голосовать за поправки. "В частности, речь шла о так называемом движении "НЕТ!", - уточнил Климов.
"По имеющимся данным, с помощью "НЕТ!" предполагалось разместить к 25 июня два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства России. Расчет за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров", - заявил сенатор.
В комиссии также считают, что для правдоподобности своих тезисов о росте оппозиционных настроений после 25 июня противники голосования "скорее всего, воспользуются экзит-полами, которые попробуют провести силами аффилированных с ними лиц, а затем, вероятно вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы по сути антигосударственный митинг-флешмоб".
"Одновременно те же дамы и господа предпринимают меры по организации медийной кампании "ЯПротив" с размещением и продвижением в интернет-СМИ до сотни выступлений подобранных ими лиц с призывами бойкотировать голосование или проголосовать против изменений в Конституцию", - добавил Климов.
С учетом этих обстоятельств комиссия по защите госсуверенитета сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года. "Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации", - предупредил парламентарий.
После 1 июля сенаторы познакомят российскую и международную общественность с результатами работы мониторинговой группы.
На основании этих материалов "будут сделаны определенные выводы и предложения, в том числе законодательного характера", добавил Андрей Климов.
В Совфеде призвали не верить фейкам о поправках в Конституцию и голосовании
В качестве примера он привел сообщение "Радио Свобода" от 9 июня о том, что члены одной из участковых избирательных комиссий "будто бы отказываются работать на всероссийском голосовании из-за угрозы коронавируса". "После проверки выяснилось, что авторство этой, с позволения сказать, новости принадлежит сторонникам гражданина Навального - Волкову и Степановой. Между тем и после разоблачения данная тема еще муссируется зарубежными пропагандистскими СМИ", - подчеркнул Андрей Климов.
Еще один пример - "Кавказ.Реалии" разместил данные "непонятно кем и как сделанного опроса жителей Северного Кавказа", в котором "предлагается лишь негативная точка зрения по поводу предлагаемых изменений в текст Конституции, а единственное мнение за подается с демонстративной иронией".
Отметим, что оба упомянутых издания минюст России включил в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", - резюмировал Андрей Климов.
Члены комиссии Совфеда призвали "всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков".
"Выражаем уверенность, что миллионы наших сограждан воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании", - сказал глава комиссии.
"При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля не прикрывалась", - заключил он.