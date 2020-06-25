Совфед: США инспирируют протесты в РФ против поправок в Конституцию

Российские сенаторы считают, что за противниками внесения изменений в Основной Закон РФ и проведения общероссийского голосования стоят структуры, подконтрольные госдепартаменту США.

Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, "Голос Америки", признанный в России выполняющим функции иностранного агента, активно рекламирует тех, кто призывает не голосовать за поправки. "В частности, речь шла о так называемом движении "НЕТ!", - уточнил Климов.

"По имеющимся данным, с помощью "НЕТ!" предполагалось разместить к 25 июня два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства России. Расчет за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров", - заявил сенатор.

В комиссии также считают, что для правдоподобности своих тезисов о росте оппозиционных настроений после 25 июня противники голосования "скорее всего, воспользуются экзит-полами, которые попробуют провести силами аффилированных с ними лиц, а затем, вероятно вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы по сути антигосударственный митинг-флешмоб".

"Одновременно те же дамы и господа предпринимают меры по организации медийной кампании "ЯПротив" с размещением и продвижением в интернет-СМИ до сотни выступлений подобранных ими лиц с призывами бойкотировать голосование или проголосовать против изменений в Конституцию", - добавил Климов.

С учетом этих обстоятельств комиссия по защите госсуверенитета сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года. "Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации", - предупредил парламентарий.

После 1 июля сенаторы познакомят российскую и международную общественность с результатами работы мониторинговой группы.

На основании этих материалов "будут сделаны определенные выводы и предложения, в том числе законодательного характера", добавил Андрей Климов.