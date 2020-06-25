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25.06.2020 19:21
Рубрика: В мире

Оливки под прицелом

США готовят новые пошлины на товары из Европы
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Власти США разрабатывают новые пошлины на продукцию из Франции, Германии, Испании и Великобритании. Под тарифы могут попасть около 30 торговых позиций на общую сумму 3,1 миллиарда долларов.

Как заявили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, среди них - оливки, шоколад, пиво, джин, грузовые автомобили. Размер пошлин может составить до 100 процентов от их стоимости.

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Кроме того, планируется поднять ставки и для самолетов, сыров и йогуртов, на которые уже действуют повышенные тарифы (от 15 до 25 процентов). На публичное обсуждение этих планов отводится месяц. Если они будут одобрены, новые импортные ставки вступят в силу уже в сентябре. Как отмечает агентство Bloomberg, действия Вашингтона грозят вылиться в масштабную трансатлантическую торговую войну. Нынешнее торговое противостояние началось со спора в ВТО по вопросу госсубсидий для у Boeing и Airbus, который пока до конца не разрешен.

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