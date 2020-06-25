США объявили о запуске второго военного спутника с борта МКС

США запустили второй за неделю военный спутник с Международной космической станции. Информацию подтвердили в НАСА.

"В интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США возникла необходимость вывода на орбиту малого спутника Red-Eye-3", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Аппарат будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом. Сейчас на орбите находятся три спутника Red-Eye. Первый из них был запущен в июне 2019 года, второй на минувшей неделе в четверг.