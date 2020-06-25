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25.06.2020 13:37
Рубрика: Экономика

Ставка по кредитам на образование с господдержкой составит 3%

Текст: Игорь Зубков
Министерство науки и высшего образования предложило установить фиксированную ставку по образовательным кредитам с господдержкой на уровне 3% годовых, продлить льготный период кредитования с 3 до 9 месяцев после завершения обучения заемщика, а также увеличить срок погашения кредита с 10 до 15 лет после окончания льготного периода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

Фото: Сергей Михеев
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В мае президент Владимир Путин заявил, что ставка по образовательным кредитам должна быть снижена до 3%. Сейчас субсидии на льготную ставку зависят от уровня ключевой ставки и доходности государственных облигаций; кредиты на образование с господдержкой выдает Сбербанк со ставкой для заемщика 8,71% (полная ставка - 13,83%, из них 5,12% возмещаются за счет государственных субсидий).

Увеличение льготного периода кредитования до 9 месяцев после обучения позволит снизить риск несвоевременного трудоустройства и растущей финансовой нагрузки на гражданина, а также предоставит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и зарекомендовать себя, отмечает Министерство.

Кроме того, проект постановления предполагает создание специальной государственной информационной системы для контроля за соблюдением условий получения субсидий банками на возмещение части затрат по образовательным кредитам.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Образование Правительство Минобрнауки Рынок кредитования

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