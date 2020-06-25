Ставка по кредитам на образование с господдержкой составит 3%

Министерство науки и высшего образования предложило установить фиксированную ставку по образовательным кредитам с господдержкой на уровне 3% годовых, продлить льготный период кредитования с 3 до 9 месяцев после завершения обучения заемщика, а также увеличить срок погашения кредита с 10 до 15 лет после окончания льготного периода.

Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

В мае президент Владимир Путин заявил, что ставка по образовательным кредитам должна быть снижена до 3%. Сейчас субсидии на льготную ставку зависят от уровня ключевой ставки и доходности государственных облигаций; кредиты на образование с господдержкой выдает Сбербанк со ставкой для заемщика 8,71% (полная ставка - 13,83%, из них 5,12% возмещаются за счет государственных субсидий).

Увеличение льготного периода кредитования до 9 месяцев после обучения позволит снизить риск несвоевременного трудоустройства и растущей финансовой нагрузки на гражданина, а также предоставит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и зарекомендовать себя, отмечает Министерство.

Кроме того, проект постановления предполагает создание специальной государственной информационной системы для контроля за соблюдением условий получения субсидий банками на возмещение части затрат по образовательным кредитам.