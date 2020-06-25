Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:37 25.06.2020

Темпы продаж жилья вернулись к докризисному периоду

По итогам мая ипотечный рынок отыграл предыдущее падение и вырос к маю прошлого года. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на онлайн-конференции "Ипотека и строительный рынок: развитие после кризиса", организованной аналитическим агентством "БизнесДром" и журналом "Банковское обозрение".

"В целом показатели за полугодие, думаю, будут ровно на уровне прошлого года", - отметил Гольдберг. Позитивной тенденции содействовала, в первую очередь, программа ипотеки с господдержкой. "Спрос на новостройки не упал, - сказал представитель ДОМ.РФ. - В апреле было небольшое снижение, сейчас оно отыграно. Мы видим, что недельные темпы продаж практически всех застройщиков уже к началу июня вернулись к средним показателям первого квартала, докризисного".

Фото: Istock
В России разработают законопроект о накоплении на первый взнос по ипотеке

Если не последует вторая волна эпидемии или же если из-за нее не будут вводиться значимые ограничения, рынок восстановится достаточно быстро, считают в компании. "Уже в следующем году, что касается рынка ипотеки и недвижимости, полностью перекроем снижение, которое было вызвано в этом году форс-мажорными обстоятельствами", - сказал Гольдберг.

Вместе с тем цены на недвижимость будут расти, считает управляющий партнер компании "Ирвикон" Ирина Вишневская. Этому способствуют доступная ипотека, высокий спрос и дефицит предложения, отметила она в своем выступлении на конференции. По ее оценкам, новостройки в Москве к концу 2021 года могут подорожать на 10-15%, квартиры на вторичном рынке - на 20%, загородная недвижимость - на 15-20%. Если раньше продавцы в ходе торга могли снизить цену на 7-10%, то в ближайшем будущем дисконт не превысит 3-5%.

Фото: iStock
Регионам проще будет закупать квартиры для жителей аварийных домов

Она отметила, что переход строительной отрасли на эскроу счета не привел к существенному росту цен на жилье. Не повлиял на себестоимость жилья и апрельский рост цен на некоторые стройматериалы, в том числе из-за перебоев в логистике. "Подорожали металлоконструкции, оконный профиль, лифты, но критического подъема, который был в 2014 году, когда некоторые материалы взлетели на 20% - сейчас этого нет. Всё было в пределах инфляционной составляющей. Например, критического роста цен на бетон, арматуру нет", сказала Вишневская.

Сейчас, по мнению эксперта, на рынке реализуется отложенный спрос, это продолжится до середины октября. Через год-два после бума ипотечного кредитования можно ожидать роста неплатежей и объемов проблемных активов.

Сейчас читают

Банки
15:37

В России разработают законопроект о накоплении на первый взнос по ипотеке

В России разработают законопроект о накоплении на первый взнос по ипотеке

Законопроект о содействии гражданам в накоплении первоначального взноса на ипотеку разрабатывает Ассоциация банков России. Такие программы уже не первый год действуют в Башкортостане и Краснодарском крае

ЖКХ
00:00

Собственникам многоквартирных домов нужна господдержка

Собственникам многоквартирных домов нужна господдержка

Пандемия обострила многие социально-экономические проблемы. Не стала исключением и сфера ЖКХ с капремонтом домов. Снижение собираемости взносов может подорвать финансовую устойчивость региональных фондов капремонта, ТСЖ и ЖСК

Жилая недвижимость
24.06.2020

Как оформить покупку или продажу жилья с помощью электронных сервисов

Как оформить покупку или продажу жилья с помощью электронных сервисов

Для оформления купли или продажи жилья или земли не обязательно выходить из дома. Как напомнили эксперты Федеральной кадастровой палаты, сделать это можно, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра. Правда, нужна электронная подпись