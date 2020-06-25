Темпы продаж жилья вернулись к докризисному периоду

По итогам мая ипотечный рынок отыграл предыдущее падение и вырос к маю прошлого года. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на онлайн-конференции "Ипотека и строительный рынок: развитие после кризиса", организованной аналитическим агентством "БизнесДром" и журналом "Банковское обозрение".

"В целом показатели за полугодие, думаю, будут ровно на уровне прошлого года", - отметил Гольдберг. Позитивной тенденции содействовала, в первую очередь, программа ипотеки с господдержкой. "Спрос на новостройки не упал, - сказал представитель ДОМ.РФ. - В апреле было небольшое снижение, сейчас оно отыграно. Мы видим, что недельные темпы продаж практически всех застройщиков уже к началу июня вернулись к средним показателям первого квартала, докризисного".

Если не последует вторая волна эпидемии или же если из-за нее не будут вводиться значимые ограничения, рынок восстановится достаточно быстро, считают в компании. "Уже в следующем году, что касается рынка ипотеки и недвижимости, полностью перекроем снижение, которое было вызвано в этом году форс-мажорными обстоятельствами", - сказал Гольдберг.

Вместе с тем цены на недвижимость будут расти, считает управляющий партнер компании "Ирвикон" Ирина Вишневская. Этому способствуют доступная ипотека, высокий спрос и дефицит предложения, отметила она в своем выступлении на конференции. По ее оценкам, новостройки в Москве к концу 2021 года могут подорожать на 10-15%, квартиры на вторичном рынке - на 20%, загородная недвижимость - на 15-20%. Если раньше продавцы в ходе торга могли снизить цену на 7-10%, то в ближайшем будущем дисконт не превысит 3-5%.

Она отметила, что переход строительной отрасли на эскроу счета не привел к существенному росту цен на жилье. Не повлиял на себестоимость жилья и апрельский рост цен на некоторые стройматериалы, в том числе из-за перебоев в логистике. "Подорожали металлоконструкции, оконный профиль, лифты, но критического подъема, который был в 2014 году, когда некоторые материалы взлетели на 20% - сейчас этого нет. Всё было в пределах инфляционной составляющей. Например, критического роста цен на бетон, арматуру нет", сказала Вишневская.

Сейчас, по мнению эксперта, на рынке реализуется отложенный спрос, это продолжится до середины октября. Через год-два после бума ипотечного кредитования можно ожидать роста неплатежей и объемов проблемных активов.