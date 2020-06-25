The New York Times: о Помпео без помпы

Издание The New York Times не боится называть вещи своими именами. Фото: Медиакорпорация Китая

Относительно вопроса о расовой дискриминации и произвола полиции, Майк Помпео словно набрал в рот воды. От него до сих пор не прозвучало ни единого слова по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В деле попыток дискредитации Китая, он, наоборот, представляет собой фонтан красноречия, которому, пожалуй, давно пора дать отдохнуть. Многие СМИ уже шутят, хотя юмором здесь и не пахнет, что клевета на Китай у Помпео уже стала основным родом его деятельности.

На прошедшем недавно саммите в Копенгагене госсекретарь США, стремясь создать "протестную группировку" призвал ЕС "активней реагировать на вызовы и угрозы Китая". В связи с этим, американские пользователи Интернета обрушили на одиозного политикана шквал критики - мол, попытки изображать КНР как врага каждой страны в каждом регионе мира - это грязные игры и инсинуации американских дипломатов и политиканов и призвали госдеп США остановить поток "ксенофобской пропаганды".

Конечно, кто бы ни преследовал цели установить глобальную "тиранию и гегемонию" и какими бы средствами это ни делалось - все, рано или поздно, станет ясным и очевидным. Что касается борьбы с эпидемией COVID-19, согласно результатам соцопроса, проведенного европейскими организациями исследования социальной обстановки и общественного мнения, 92 процента респондентов из 53 стран и регионов считают, что проведенные в Китае противоэпидемические работы эффективней и лучше, чем в США. Видно, что "ксенофобская пропаганда" Майк Помпео провалилась, а о нем, наоборот, начала гулять дурная слава - политика начали воспринимать не иначе, как наглого лжеца.

В Белом доме единственный способ сохранения поста - это безропотно слушаться руководителей. Очевидно, что Майк Помпео прекрасно знаком с этим правилом. Он делает вид, что не видит и не понимает имеющихся в США внутренних проблем, перекладывает ответственность за ошибки администрации по разным вопросам на Китай и т. д. Цель Помпео одна - демонстрация своей абсолютной, буквально таки щенячьей верности лидеру США. Однако эта "верность" вполне может быть лишь "маскировкой" Майка Помпео на его пути к вершинам власти. В конце прошлого года была попытка объявить президенту США импичмент. Однако результаты расследования были тогда неясны. В результате Майк Помпео поспешил сообщить трем сенаторам от республиканской партии, что он намерен как можно скорее уйти с поста госсекретаря, чтобы баллотироваться в федеральные сенаторы в родном штате Канзас.

Очевидно, что если Майк Помпео не прекратит свои инсинуации он запомнится как "худший госсекретарь в истории США".