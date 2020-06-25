Трамп пообещал до конца недели подписать указ о защите памятников

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет до конца недели исполнительный указ, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за осквернение монументов. Американский лидер уже пообещал, что это будет "очень мощный" документ.

Сейчас, по словам Трампа, в законодательстве США содержатся жесткие положения, позволяющие строго наказывать за вандализм, однако в новом указе они будут собраны воедино, пишет ТАСС. Хозяин Белого дома сообщил, что множество людей уже арестованы в связи с подобными инцидентами. Кроме того, ФБР сейчас ведет расследования в отношении сотен человек по всей стране за осквернение монументов, статуй и зданий.

Трамп отметил, что разрешил арестовывать всех, кто разрушает федеральную собственность США. Он напомнил, что его распоряжение фактически действует задним числом и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Массовый снос памятников в США начался после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сначала вандалы сносили памятники конфедератам, поскольку они выступали за сохранение рабства, а затем толпы стали уродовать практически все монументы без разбора.