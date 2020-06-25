Третьяковская галерея готовит большую выставку Врубеля в 2021 году

Третьяковская галерея готовит большую монографическую выставку Михаила Врубеля, которую планируют показать в 2021 году.

"В настоящее время готовим большую ретроспективу Михаила Врубеля, невероятно интересного художника, чье творчество неразрывно связано с музыкой. Врубель был одним из первых, кто заявил о том, что принято называть синтезом искусств. Очень многое в его творчестве было подсказано музыкальными произведениями", - рассказывает о проекте директор галереи Зельфира Трегулова.

Она заверила, что в новой выставке музыкальная тема станет одной из ведущих.

Об этом Трегулова рассказала на презентации музыкального онлайн-фестиваля Vivarte, который начнется 28 июня и тоже будет связан с творчеством Врубеля. Каждый из пяти мини-концертов фестиваля будет посвящен одному из знаковых полотен художника. Посмотреть трансляции можно будет бесплатно на мультимедийном сервисе Okko.

Талант художника у Михаила Врубеля проявился уже в детстве. Поразив всех, он смог по памяти воспроизвести копию "Страшного суда" Микеланджело. Среди самых его известных работ - "Демон сидящий", "Царевна-Лебедь", "Пан", "Богатырь", "Сирень".