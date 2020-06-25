Улучшенные серверы госорганов заработают к 2022 году

Новости

В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
В Минэнерго не видят повода для регуляторных изменений на рынке топлива 20:02
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
NASA переименовало офис в честь афроамериканского инженера 18:57
Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле 18:48
Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте 18:44
Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов 18:43
Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 17,5 лет за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды 18:05
Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка 18:04
ЕЭК продлила переход на ряд техрегламентов из-за COVID-19 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Облачно, с пояснениями

Улучшенные серверы госорганов заработают к 2022 году
Текст: Ирина Алпатова
Минкомсвязь продлит на два года эксперимент по переводу ИТ-систем госорганов в облачные серверы - государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Соответствующий проект постановления министерство подготовило на этой неделе. Перевод данных в облако должен обеспечить бесперебойную работу государственных информационных систем, а также лучше контролировать ресурсы, которые сейчас разрознены.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Облачный" эксперимент стартовал в августе 2019 года и должен был завершиться к концу 2020 года. Однако его продлили до конца 2022 года, что связано, как сообщается в пояснительной записке, с необходимостью доработать Цифровую аналитическую платформу Росстата, которая станет важной надстройкой ГЕОП и объединит в себе все статистические данные.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин: Вести IT-бизнес за рубежом должно стать выгоднее из России

Это не единственная причина. Пока юридически не определены такие понятия, как "облачная платформа", "облачные вычисления", "поставщик услуг облачных вычислений" и другие. В законодательство потребуется ввести и нормы функционирования ГЕОП и создания реестра поставщиков, рассказал и.о. руководителя Проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Лещенко.

Для создания ГЕОП привлекут коммерческие компании. Эта идея не нова - так работают системы в США и Германии, отметил Петр Щеглов, заместитель директора по продукту "МойОфис". Государству это поможет снизить расходы на создание собственной IT-инфраструктуры, по мнению Алексея Сидорюка, директора по развитию АНО "Цифровая экономика".

В России есть сильные команды, построившие крупные облачные платформы. Это "Яндекс", Mail.ru Group, Ростелеком. Главное - избежать монопольного оказания услуг, считают на рынке.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
как сэкономить на квартплате