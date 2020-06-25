Улучшенные серверы госорганов заработают к 2022 году

Минкомсвязь продлит на два года эксперимент по переводу ИТ-систем госорганов в облачные серверы - государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Соответствующий проект постановления министерство подготовило на этой неделе. Перевод данных в облако должен обеспечить бесперебойную работу государственных информационных систем, а также лучше контролировать ресурсы, которые сейчас разрознены.

"Облачный" эксперимент стартовал в августе 2019 года и должен был завершиться к концу 2020 года. Однако его продлили до конца 2022 года, что связано, как сообщается в пояснительной записке, с необходимостью доработать Цифровую аналитическую платформу Росстата, которая станет важной надстройкой ГЕОП и объединит в себе все статистические данные.

Это не единственная причина. Пока юридически не определены такие понятия, как "облачная платформа", "облачные вычисления", "поставщик услуг облачных вычислений" и другие. В законодательство потребуется ввести и нормы функционирования ГЕОП и создания реестра поставщиков, рассказал и.о. руководителя Проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Лещенко.

Для создания ГЕОП привлекут коммерческие компании. Эта идея не нова - так работают системы в США и Германии, отметил Петр Щеглов, заместитель директора по продукту "МойОфис". Государству это поможет снизить расходы на создание собственной IT-инфраструктуры, по мнению Алексея Сидорюка, директора по развитию АНО "Цифровая экономика".

В России есть сильные команды, построившие крупные облачные платформы. Это "Яндекс", Mail.ru Group, Ростелеком. Главное - избежать монопольного оказания услуг, считают на рынке.