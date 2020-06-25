В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств

В рекламе лекарственных средств чаще всего нарушается запрет на сообщения о гарантиях безопасности, эффективности и отсутствии побочных действий у медикаментов, сообщила "РГ" начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Она пояснила, что рекламодатели обязаны напротив предупреждать потребителей о наличии противопоказаний у препаратов, необходимости ознакомиться с инструкцией или консультации специалиста перед применением лекарства. Причем достаточно выбрать одно из трех предупреждений, главное, чтобы оно соответствовало рекламируемому объекту, пояснила она. Те же требования распространяются на рекламу БАДов, медизделий и медуслуг.

Антимонопольная служба также опубликовала очередное разъяснение о требованиях к такому предупреждению. В эфире радио оно должно звучать не менее трех секунд, на телевидении - не менее пяти секунд, а также занимать не менее 7% площади экрана. В остальных случаях на него должно отводиться не менее 5% рекламной площади.

В разъяснениях отмечается, что требования не распространяется на рекламу в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров или в специализированных печатных изданиях, а также на иную рекламу, рассчитанную на профессионального потребителя.

В ФАС также отметили общую тенденцию на снижение количества нарушений в рекламе лекарственных средств, БАДов и медицинских услуг. По итогам прошлого года они составили 4,42% от всех выявленных случаев нарушений, тогда как ранее их ежегодно выявлялось более 8 процентов.