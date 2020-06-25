В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус

Обязательного тестирования на коронавирус для доноров не предусмотрено, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве в четверг, 25 июня. "При желании все могут пройти исследование самостоятельно в лабораториях, оказывающих такие услуги", - сказали в ведомстве.

В ФМБА пояснили, что вся донорская кровь и ее компоненты проходят так называемую патогенредукцию - это процедура, благодаря которой устраняется возможность передачи любой инфекции реципиенту.

По этой причине донорскую кровь также не тестируют на наличие антител к COVID-19. Однако в случае необходимости службы крови могут провести такое исследование самостоятельно.

Также, по сведениям ФМБА, в период сложной эпидемиологической ситуации количество доноров снизилось. В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением режима самоизоляции или карантина в отдельных регионах. В то же время отмечается, что желающих сдать кровь стало не на много меньше, всего на 1%. При этом массового оттока удалось избежать благодаря проводимой работе учреждениями службы крови по ежедневному привлечению доноров.