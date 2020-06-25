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25.06.2020 09:47
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Текст: Татьяна Замахина
За отказ от места в детсаду родителям предлагается выплачивать не менее 12 тысяч в месяц. С предложением на эту тему выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Он направил письмо с такой инициативой министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

Фото: iStock
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Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда. Выплата будет полагаться на период, в течение которого ребенок мог бы находиться в детсаду, но не находился.

Напомним, что федеральный МРОТ составляет 12 130 рублей, в регионах же устанавливают свои "минималки", но не менее этой суммы. Например, в Москве - 20 195 рублей.

Власов также предложил решение на случай, если родители передумают. У них будет возможность снова встать в очередь на получение законного места в детсаду, отказавшись от денег.

Парламентарий объяснил свое предложение тем, что в России по-прежнему существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Инициатива, по его мнению, поможет существенно сократить очереди в детские сады в тех регионах, где они существуют. Ведь те родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную выплату.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР

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