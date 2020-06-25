В Госдуме сообщили об отмене летней сессии ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение отменить ранее перенесенную на неопределенный срок летнюю сессию ассамблеи. Об этом сообщил зампредседателя Госдумы Петр Толстой, который также занимает пост вице-спикера ПАСЕ.

Решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

- Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, - рассказал Толстой в соцсетях. - Но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату. В итоге проводиться она не будет.

По его словам, следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии в оффлайн-формате пройдут в Греции в сентябре. Речь пойдет о подготовке осенней сессии ассамблеи, намеченной на начало октября.

- Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов, - отметил парламентарий. - Напомню, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования - не менее полутора метров.

Нормы ПАСЕ при этом не могут противоречить требованиям, действующим во Франции.

Еще один важный фактор, который принимался во внимание, - это возможность международных поездок, добавил Толстой.

- Невозможность даже одной делегации приехать на сессию из-за закрытых границ в связи с эпидемиологической ситуацией является дискриминацией и противоречит Уставу Совета Европы, - заключил вице-спикер Госдумы.