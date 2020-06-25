Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

Документ внесли депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.

Как пояснил Ионин, сегодня номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат.

Проблемы возникают, если гражданин, к примеру, ведет канал в мессенджере или социальной сети, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же имеет аккаунт с большим количеством подписчиков.

- Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки, - отметил депутат. Номер может быть привязан к онлайн-банку.

Депутаты предлагают сделать передачу номера в собственность дополнительной услугой. Она позволит собственнику, к примеру, передавать номер по наследству.

- Пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, - говорится в пояснительной записке, - а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе. При этом надо уведомить оператора мобильной связи.

Дополнительную услугу можно будет отключать, опять же обратившись к оператору. Либо он отключит ее сам, если абонент в течение полугода не вносит плату.