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25.06.2020 12:10
Рубрика: В мире

В Китае стартовал фестиваль собачьего мяса

Текст: Юрий Когалов
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В китайском городе Юйлинь в провинции Гуанси стартовал ежегодный фестиваль собачьего мяса. Мероприятие проходит, несмотря на то, что власти КНР в начале июня исключили этот вид из списка животных, которых можно разводить для еды. Теперь, по закону, собаки в Поднебесной считаются только домашними питомцами.

"Сегодня у собак есть другое применение. У них более тесные отношения с людьми", - пояснили решение в министерстве сельского хозяйства Китая. Защитники прав животных приветствовали изменения, которых они добивались годами. И теперь они надеются, что данный фестиваль проводится в последний раз - не только ради животных, но для защиты здоровья людей. Ведь пандемия коронавируса в Китае, предположительно, возникла из-за потребления мяса диких животных, не прошедших санитарный контроль.

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По оценке организации Humane Society International, в Китае ежегодно на мясо забивают 10-20 миллионов собак. Долгое время считалось, что их мясо приносит здоровье и удачу. Сегодня большинство жителей страны негативно относятся к такой еде. Тем не менее на фестиваль, который проводится с 2009 года, съезжаются тысячи людей. Как отмечают активисты, выступающие за отмену ярмарки, ни пандемия, ни решение властей не повлияли на число ее участников.

Стоит отметить, что Китай ввел временный запрет на всю торговлю и потребление диких животных в конце февраля, после того как город Ухань стал эпицентром вспышки коронавируса. Мясо собак на национально уровне потреблять пока не запретили, однако города Шэньчжэнь и Чжухай, расположенные в провинции Гуандун, уже предприняли этот шаг, пишет This Dog's Life.

В мире Восточная Азия Китай

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