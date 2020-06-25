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Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

В Литве открылась Международная летняя школа русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Фото: folkcentr.ru Фото: folkcentr.ru
Фото: folkcentr.ru

Юбилейная Международная летняя школа русского языка и фольклора "Традиция" в Паланге собрала более сотни участников из Литвы, Польши, Латвии, Норвегии, Германии и Эстонии. Все занятия педагоги проводят только на русском языке, сообщает пресс-служба фонда "Русский мир".

Фото: РГ
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Увлеченные языком Пушкина участники, разместившись на известном литовском курорте, смогут приобщиться к народному творчеству, прикоснуться к красоте старинных русских традиций.

Сегодня школа превратилась в площадку для обсуждения новых идей и для обмена опытом. Помимо гостей из названных стран к обучению в онлайн присоединились российские, грузинские, французские специалисты.

По словам организаторов школы Ирэны и Николая Захаровых, занятия включают тренинги, викторины и другие форматы для лучшего изучения языка. Такие встречи объединяют как взрослых, так и детей. Необычным в школе является и то, что в качестве преподавателей выступают ее выпускники, что перспективно для развития - ведь идет передача традиций от одного поколения к другому.

В "Традицию" съезжаются и педагоги. Они общаются со своими коллегами, единомышленниками, впитывают новые знания. По мнению специалистов, дети, воспитанные на традициях своего народа, никогда не оторвутся от своих корней, будут уважать родной язык, свою культуру и культуру других народов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Гостей из разных стран ожидают мастер-классы по русскому народному пению, народному театру. Они попробуют себя в хореографии, будут изучать народные игры. Мастера своего дела научат изготавливать фрагменты народного костюма.

Русистам тоже будет нескучно: для них запланированы семинар "Методика работы с детскими и молодежными фольклорными коллективами" и круглый стол "Пути сохранения и популяризации русского языка и народных традиций в иноязычном окружении".

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