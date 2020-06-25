Приходит время для несколько более экзотических угроз, нежели привычные пожары и паводки.

Пеплопады, сели, грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов. А еще сильные туманы, которые могут осложнить ситуацию на северных побережьях. Все эти опасности могут стать реальными в ближайшее время.

С такими предостережениями выступили специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и ЧС. По их данным, прогнозируемые в июне-июле на Крайнем Севере туманы повышают риск возникновения аварий на транспорте. Это касается водных артерий на северо-западе страны и водных маршрутов северного завоза в связи с охлаждением перенасыщенных влагой воздушных масс.

Сели и оползни угрожают возникновением различных ЧС в Приволжском федеральном округе и на Северном Кавказе. На Дальнем Востоке обстановку вплоть до 29 июня будет определять сильный циклон, который несет с собой обильные дожди, прежде всего для Амурской области.

Выпадение пепла ожидается на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, где сейчас еще и горят леса. Там ожидается усиление ветра, что может раздуть пожары, а также привести к авариям в энергетике. Сейчас именно Камчатка и значительная часть Дальнего Востока вызывают наибольшие опасения у гидрологов, пожарных и лесоохраны.

Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Камчатского края и двух районах Чукотского АО. А особый противопожарный режим действует в 48 субъектах РФ.