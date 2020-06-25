Новости

Городские фестивали могут вернуться в Москву в июле 18:48
Москвичам предложили жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте 18:44
Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов 18:43
Столичные энергетики ограничили поставку горячей воды 70 организациям-должникам 18:26
Телесериал "Банды Лондона" продлен на второй сезон 18:26
На Кубани супругов осудили на 17,5 лет за убийство почтальона 18:25
"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов" 18:19
Зарубежные тест-полоски для глюкометров могут запретить к госзакупкам 18:19
Сериал "Нормальные люди" получит продолжение 18:08
МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды 18:05
Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка 18:04
ЕЭК продлила переход на ряд техрегламентов из-за COVID-19 18:00
Дилер Lada из Германии потребовал возобновить поставки 18:00
Глава Кубани поручил разобраться со справками на коронавирус 17:55
Сенатор: США не жалели денег на "демократизацию" России во время пандемии 17:45
Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения весной 17:37
Ксения Собчак экстренно прооперирована после падения 17:35
РЖД предоставят школьникам скидку 50% на билеты в двухэтажные поезда 17:32
В Волгограде младенец выпал из машины пьяного отца, уходящего от погони 17:24
На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации 17:20
Дата открытия кинотеатров в Москве еще не определена 17:15
Стало известно, каким будет новый Kia Sorento для России 17:10
Во французской Wikipedia появилась юмористическая статья о женщине 17:05
Тульский полицейский сломал ребро задержанному 17:05
Более половины льготных ипотечных кредитов выдадут три банка 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 18:45
Рубрика: Происшествия

Туманы наступают

В МЧС прогнозируют экзотические угрозы
Текст: Тимофей Борисов
Приходит время для несколько более экзотических угроз, нежели привычные пожары и паводки.

Пеплопады, сели, грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов. А еще сильные туманы, которые могут осложнить ситуацию на северных побережьях. Все эти опасности могут стать реальными в ближайшее время.

Фото: iStock
Экологи возражают против отмены экологической экспертизы

С такими предостережениями выступили специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и ЧС. По их данным, прогнозируемые в июне-июле на Крайнем Севере туманы повышают риск возникновения аварий на транспорте. Это касается водных артерий на северо-западе страны и водных маршрутов северного завоза в связи с охлаждением перенасыщенных влагой воздушных масс.

Сели и оползни угрожают возникновением различных ЧС в Приволжском федеральном округе и на Северном Кавказе. На Дальнем Востоке обстановку вплоть до 29 июня будет определять сильный циклон, который несет с собой обильные дожди, прежде всего для Амурской области.

Фото: iStock
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня

Выпадение пепла ожидается на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, где сейчас еще и горят леса. Там ожидается усиление ветра, что может раздуть пожары, а также привести к авариям в энергетике. Сейчас именно Камчатка и значительная часть Дальнего Востока вызывают наибольшие опасения у гидрологов, пожарных и лесоохраны.

Сейчас режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Камчатского края и двух районах Чукотского АО. А особый противопожарный режим действует в 48 субъектах РФ.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством