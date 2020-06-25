В ОАЭ завершена всеобщая дезинфекция общественных мест

В Объединенных Арабских Эмиратах завершена национальная программа всеобщей дезинфекции в связи с распространением коронавируса. После этого власти решили с 24 июня снять все ограничительные меры на передвижение граждан по стране.

Правительство ОАЭ уточнило, что в рамках программы была проведена дезинфекция всех общественных мест и транспорта. При этом обработка зданий продолжится. Ограничения на передвижение днем или в ночное время снимаются, пишет РИА Новости, напоминая, что ранее жители Дубая были вынуждены оставаться дома с 23.00 до 6.00, а жители других эмиратов - с 22.00, когда проводилась дезинфекция общественных мест.

Сообщается также, что превращенный в полевой госпиталь для больных COVID-19 Национальный выставочный центр в Абу-Даби, где проходят все крупные международные выставки, в настоящее время свободен от пациентов.

По последним данным, общее число случаев заражения в ОАЭ с начала пандемии превысило 46 тысяч. Скончались 307 человек, выздоровели 34,4 тысячи пациентов.