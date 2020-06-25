В онлайн-прокат вышел фильм о том, как талантлив народ гарнизонов

Английский фильм "Боевые жены" у нас выходит под названием "Почти знамениты". Страсть наших прокатчиков менять прямые интригующие названия на окольные и аморфные трудно рационально объяснить, но она неистребима и уже многих отвадила от анонсируемых картин. В данном случае репутацию, увы, слегка подмочит и качество фильма режиссера Питера Каттанео, который по жанру можно отнести к "драмедии" - так в западной критике именуют модный гибрид драмы с комедией.

В основе сугубо женской картины реальная история офицерских жен, проводивших мужей на войну в Афгане и замерших в тревожном ожидании. Чтобы не погибнуть от страшных предчувствий, они организовали клубы по интересам: вяжут свитеры, спорят о книжках, занимаются художественным творчеством. Героини фильма организуют хор - связанные с этим коллизии, полные интриг и мелких дамских амбиций, и оставляют фабулу сценария Розанны Флинн и Рэйчел Тэннард. Такой сюжет казался бы примитивно вздорным, если ли бы не исполнительницы центрального дуэта фильма - замечательные британские актрисы Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган. Первая играет жену полковника Кейт, по рангу занявшую место руководительницы досугового центра гарнизона, вторая - Лайзу, муж которой только что получил повышение по службе, и она тоже претендует на руководящие роли. Обе теперь соперницы, тем более, что у обеих разные представления о методике руководства. Если вольнолюбивая Лайза хочет творить, дерзать и побеждать, то педантичная Кейт и себя зажала в железный кулак, не позволяя расслабляться и поддаваться эмоциям, и в зарождающемся хоре насаждает дисциплину музыкального колледжа с его зубрежкой азов и тоскливыми экзерсисами.

Мастерицы внедряться в характеры и колоритно их изобразить, эти актрисы делают фильм пригодным для просмотра. Но режиссуры в нем нет, если не считать таковой умение уйти в тень, пригласив хороших актрис и отпустив их на волю. Сценария, к сожалению, тоже: взяв за основу примечательный факт, авторы не сумели его подать не то что интересно, но хотя бы достоверно и убедительно. У них получилось, что женщины, на первых спевках показавшие полную вокальную несостоятельность и катастрофическое отсутствие слуха, внезапно распелись на популярных шлягерах и показали такой исполнительский класс a capella, что им стоя рукоплескал двухтысячный Альберт Холл. Понимаю всю условность кинозрелища, но если из фильма выходит, что в каждой кухарке дремлет Мария Каллас, ему изначально не веришь: конечно, не боги горшки обжигают, но не до такой же степени!

Более того. В разбитной Лайзе, оказалось, дремал и маленький Моцарт - не случайно она на него ссылалась, отстаивая право на собственное творчество. Она проводит несколько дней в муках (здесь фильм почти буквально цитирует байопики из жизни классиков, имевших обыкновение нервно испещрять листы нотной бумаги, засоряя ими пол) и создает патриотическую песнь, которой, вы помните, будет стоя рукоплескать взыскательный Альберт Холл.

Перед триумфом наконец разразится главный конфликт двух протагонисток: их застарелая неприязнь друг к другу вырвется наружу в потоках жутких оскорблений, после которых герои в нормальных фильмах обычно стреляются. Но обеих вдруг осенят приступы острого стыда за собственную несдержанность, и ненависть в одно мгновение обернется сестринской любовью - в ее экстазе и сольются все участники благостного финала драмедии, в которой даже режиссер не понял, о чем и для чего ее снял.

Все завершится патриотическим апофеозом: под торжественный хорал хор героинь начнет размножаться почкованием, и вот уже целый сонм аналогичных хоров заполнит все пространство экрана, и на каждом напишут название гарнизона, в котором произошло это чудо музыкального творчества. Не сообщат только, хватило ли на всех Альберт-Холлов.