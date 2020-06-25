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25.06.2020 11:12
Рубрика: Власть

В ОПРФ заработал ситуационный центр по наблюдению за голосованием

Текст: Галина Мисливская
В Общественной палате РФ начал работу ситуационный центр по наблюдению за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"В 9 утра сегодня этот центр начал работу. В режиме реального времени он будет отслеживать ход голосования по всей стране", - рассказала секретарь ОПРФ Лидия Михеева на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон.

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"На протяжении всех дней голосования более 200 волонтеров, которые стали операторами колл-центра, будут собирать и анализировать информацию, которая поступает от общественных наблюдателей из разных уголков страны", - сообщила она.

В случае поступления сигналов о нарушениях общественные палаты в регионах будут направлять мобильные группы на участки "для того, чтобы разобраться и принять меры", продолжила Михеева.

В дни голосования дважды в день в 10.00 и в 17.00 в ситуационном центре будут проходить брифинги, на которых члены рабочей группы по общественному контролю за голосованием будут рассказывать о ситуации на местах.

Лидия Михеева также сообщила, что сейчас в централизованной базе зарегистрировано более 440 тысяч заявлений от желающих принять участие в наблюдении. "Многие уже приступили к работе", - добавила она.

Помимо россиян следить за голосованием будут и иностранцы, но в статусе экспертов, поскольку закон не предусматривает участия международных наблюдателей в плебисците.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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По словам Лидии Михеевой, это несколько десятков общественных деятелей, журналистов, парламентариев, представителей политических партий.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ стартовало сегодня на всей территории страны в 08.00 по местному времени. Граждане могут высказать свое отношение к поправкам на участках или на дому. С 25 по 30 июня жителям Москвы и Нижегородской области доступно также голосование через интернет.

Участки закроются повсеместно в 20.00 1 июля. Центризбирком планирует огласить предварительные итоги в полдень 2 июля. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если их поддержит более половины участников голосования.

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