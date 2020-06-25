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25.06.2020 09:33
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за забытый товар

Текст: Екатерина Петрова
Покупатели вправе вернуть деньги за товар, который оплатили, но не забрали с собой из магазина. Доказать это вполне реально, считает заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. Даже, если покупатель уже ушел из магазина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решать вопрос возврата денег необходимо с администрацией торгового объекта. Достаточно предъявить чек. "Отсутствие покупаемого товара в сумке, при его наличии в чеке, помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. Если видеозаписей нет, вы вправе требовать произвести сверку по номенклатуре товара, а именно физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе", - советует Борисов.

В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах

Если администрация магазина отказывается идти навстречу, необходимо оставить запись в книге жалоб, указав свои контакты. Ответ должен прийти в течение пяти дней. В некоторых случаях этот срок может затянуться до 15 дней. При покупке в магазине, который входит в крупную торговую сеть, также можно оставить претензию в электронном виде - на официальном сайте. По словам Борисова, на этих двух этапах обычно разрешается до 80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом на другую продукцию. В случае игнорирования претензии придется обращаться в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства вправе провести проверку и при наличии оснований выписать штраф магазину.

"Если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал - это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ "Обман потребителей", в том числе "обмеривание", обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам "пробили" в чеке не приобретаемые товары или случайно", - подчеркнул Борисов.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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