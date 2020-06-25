В понедельник, 29 июня, по всей России стартует ЕГЭ. Начнется Единый с пробного экзамена, который пройдет без детей. А ЕГЭ по учебным предметам для поступления в вуз выпускники придут писать 3 июля. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Сегодня мы видим готовность практически всех субъектов РФ. Пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать моменты, связанные с безопасностью. Чтобы посмотреть, как взрослые будут разводить потоки детей, как будет соблюдаться дистанцирование, измерение температуры, - подчеркнул Анзор Музаев. - Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка аудиторий с дезинфицирующими средствами, на входе установлены дозаторы с антисептиками, помещения будут проветриваться.

К проведению ЕГЭ привлечены 12 тысяч медицинских работников. Они будут проводить бесконтактную термометрию и определять, допускать выпускника или нет, если у него повышена температура.

Организаторы ЕГЭ, учителя, наблюдатели наденут маски и перчатки. Требования к выпускникам пользоваться масками нет. Региональные оперативные штабы сами примут об этом решениеисходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Если ребенок не попал на экзамен по заключению врача, он сможет прийти в резервные дни или в дополнительный период в августе.

Напомним, основная волна ЕГЭ пройдет с 29 июня по 25 июля.

И есть еще дни на случай форс-мажоров: 3, 5, 7 и 8 августа. Апелляции регионам рекомендовано проводить дистанционно. Результаты каждого экзамена должны прийти выпускнику в течение 10 дней.

- Расписание составлено так, чтобы все ребята успели подать документы в вузы, - подчеркнул Анзор Музаев. - Мой совет выпускникам:отправить документы в часть вузов сейчас, не дожидаясь ЕГЭ. А в другую часть - когда уже получат результат и будут понимать, на какое бюджетное место можно претендовать. Все вузы подключены к нашей базе с результатами ЕГЭ. С 20 августа университеты начнут формировать первые списки и рейтинги абитуриентов.

По словам Анзора Музаева, не только все регионы России, но и все страны в этом году оказались в ситуации, когда школьникам пришлось учиться на удаленке. И технические возможности везде были разные. Но в целом ожидается, что результаты ЕГЭ не снизятся, а, наоборот, вырастут: так как у ребят было больше времени подготовиться и сосредоточиться на тех предметах, которые они планируют сдавать.

Всего ЕГЭ будут писать 714 тысяч участников, в том числе более 620 тысяч - выпускники 11-х классов этого года.

- 73 тысячи участников, которые заявились на ЕГЭ, отказались от сдачи экзамена. Это почти 10% от сдающих, - рассказал глава Рособрнадзора. - В этом году у нас 5728 пунктов проведения экзаменов. 99 процентов из них - школы. Самый массовый экзамен - русский язык - разделен на два дня. В некоторых регионах часть экзаменов также рекомендовано разбить на несколько дней и перевести часть ребят на резервные дни. Кроме того, 73 пункта проведения экзамена организовано в 53 странах за рубежом. Ребята, которые по каким-то причинам не смогли вернуться в Россию, смогут сдать ЕГЭ в этих пунктах.

Для учителей - организаторов экзамена в течение июня шли вебинары по психологической поддержке выпускников на ЕГЭ, в регионах организованы свои "горячие линии". При этом субъектам была дана рекомендация не привлекать "возрастных" педагогов. Учителя могут отказаться от работы на ЕГЭ. Из-за отказа к ним не должно применяться никаких санкций.

В ЕГЭ будут участвовать 12 тысяч медицинских работников. Они бесконтактно измерят температуру у выпускников

- Новая "фишка" этого года - видеонаблюдение запрограммировано так, что искусственный интеллект будет анализировать "картинку" и ставить метки, если увидит нестандартное поведение, например телефон в руках. Это позволит выявлять нарушения на ранней стадии. Но искусственный интеллект не будет ничего решать, он только ставит метку. А модераторы - живые наблюдатели - эти метки проверяют. И только если человек видит нарушение, мы связываемся с пунктом проведения экзамена. Это позволит сделать так, чтобы наблюдатели не присутствовали на экзамене, не ходили между рядами.

Кстати

Опыт онлайн-обучения можно будет применять при сезонных вспышках простудных заболеваний и ОРВИ.

- Всегда у нас весной и осенью вспышки простудных заболеваний: иногда по полкласса дома сидят. Сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно даже для тех, кто болеет, без ущерба, - рассказал Анзор Музаев. - Чтобы больной ребенок мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в нем. Надо доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо.