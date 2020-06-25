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Рубрика: Экономика

Вирус во дворе

Личным подсобным хозяйствам приходится искать новые рынки сбыта
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Спецвыпуск № 136(8190)
Самоизоляция оставила продуктовые рынки без посетителей. Добросовестное население до последнего времени предпочитало, да и сейчас предпочитает делать покупки в магазинах у дома или онлайн. Для фермеров и личных подсобных хозяйств это стало серьезным ударом.
В личных подсобных хозяйствах россияне выращивают картофеля больше в два раза, чем в промышленном секторе. Фото: РИА Новости www.ria.ru В личных подсобных хозяйствах россияне выращивают картофеля больше в два раза, чем в промышленном секторе. Фото: РИА Новости www.ria.ru
В личных подсобных хозяйствах россияне выращивают картофеля больше в два раза, чем в промышленном секторе. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По данным последней сельхозпереписи 2016 года, в России насчитывалось 23,5 миллиона личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В среднем на одно ЛПХ, расположенное в сельской местности, на тот момент приходилось около 0,8 гектара земли, в городе и городских округах - около 0,3 гектара. По данным минсельхоза, по состоянию на начало 2020 года доля производства сельхозпродукции в хозяйствах населения составила 28,2 процента, в сельскохозяйственных организациях - 58,2 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 13,6 процента.

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Всего, по данным Росстата, ЛПХ производят продукции почти на 1,7 триллиона рублей. По результатам 2019 года "частники" произвели продукции растениеводства на 780 миллиардов рублей, животноводства - 885,7 миллиарда. При этом за 20 лет объем продукции, произведенной в ЛПХ, увеличился в денежном выражении более чем в четыре раза. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) с 2012 года число КФХ сократилось на 40 процентов, и в большинстве своем бывшие фермеры уходят именно в сегмент ЛПХ.

Роль личных подсобных хозяйств в продовольственной безопасности страны сильно недооценена, считает первый заместитель председателя Kомитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников. ЛПХ вносят в нее большой вклад по молоку, производству говядины, занимают большую нишу по картофелю и в целом по овощам и фруктам, комментирует он "РГ". При этом из каждого ЛПХ, у которого по 3-4 коровы сегодня, вполне может вырасти фермерское хозяйство на 10-30 голов, если точечно поддерживать ЛПХ, считает эксперт.

Роль личных подсобных хозяйств в продовольственной безопасности страны сильно недооценена

Между тем, в условиях пандемии коронавируса фермеры и ЛПХ столкнулись с большой проблемой. Для большинства небольших хозяйств рынки были если не единственной, то основной формой сбыта, говорит Владимир Плотников. Но в некоторых регионах они закрылись вовсе. А там, где работают, почти нет покупателей. По данным экспертов, количество посетителей на продовольственных рынках и ярмарках снизилось в среднем по стране на 30-50 процентов.

"Если сейчас не помочь ЛПХ найти альтернативные рынки сбыта, это лишит их заработка. В итоге им придется уезжать на заработки в город. То есть может продолжиться отток населения из деревни", - предупреждает эксперт.

По мнению президента АККОР, выходом из ситуации может стать объединение ЛПХ в кооперативы - собрав вместе большой объем товара, можно организовать крупные поставки в торговые сети. И такой опыт в России есть, например в Татарстане.

Фото: Владимир Аносов
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"В кооперативах, в которые входят подсобные хозяйства, забирают у них молоко, и сейчас республика вышла на первое место по объемам производства молока за счет того, что прибавляют последние годы именно личные подсобные хозяйства. Хороший пример для других регионов", - рассказывает Владимир Плотников.

Так работают во многих европейских странах - небольшие сельхозпредприятия кооперируются на базе оптово-распределительных центров, рассказывает генеральный директор Infoline Иван Федяков. "Они могут скупать клубнику у сотен независимых производителей, формировать объем, который интересен крупному сетевому ретейлу", - поясняет эксперт. Но одной кооперации небольшим хозяйствам для сбыта продукции будет мало, считает Федяков. Надо искать и другие каналы сбыта.

Минсельхоз таких видит несколько. Во-первых, ведомство рекомендовало регионам проработать вопрос создания кооперативов второго (областного) уровня. На их базе следует организовать распределительные центры сельхозпродукции небольших производителей, в которых можно будет формировать крупные товарные партии, интересные сетевым магазинам. Во-вторых, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для покупки небольшими хозяйствами торгового оборудования или создания собственных торговых точек. Но уже сейчас действуют такие меры господдержки для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и сельхозкооперативов (СПоК), как субсидии на организацию хранения, упаковки, предпродажной подготовки, транспортировки и реализации продукции. Кроме того, в рамках федерального проекта предусмотрена господдержка КФХ и СПоК для приобретения мобильных торговых объектов. Помимо этого, в нескольких регионах предполагается организация муниципальных ярмарочных площадок, строительство типовых павильонов, предоставление торговых мест на безвозмездной основе.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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А хозяйствам покрупнее минсельхоз настоятельно рекомендует выходить со своей продукцией в онлайн - интегрируясь в уже известные торговые интернет-площадки. По данным ведомства, в отдельных регионах взаимодействие фермеров с интернет-агрегаторами уже организовано. В свою очередь, региональным властям предстоит проинструктировать население о том, где и как можно приобрести фермерскую продукцию в онлайн-формате.

Кроме того, в минсельхозе напоминают, что сейчас действует ряд мер, призванных вовлечь сельских жителей, ведущих личное подсобное хозяйство, в предпринимательскую деятельность. В рамках госпрограммы выделяются гранты на реализацию проектов "Агростартап", развитие хозяйств начинающих фермеров. По мере наращивания объемов производства продукции фермеры могут получить гранты на развитие семейных ферм.

Экономика АПК

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