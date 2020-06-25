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25.06.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В России может сократиться число трудовых мигрантов

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число работающих иностранцев, занятых в экономике России и прибывающих в нашу страну на основании рабочей визы, может быть сокращено в 2021 году до 104 993 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда. Именно это ведомство отвечает за определение потребности в привлечении иностранных работников из стран, гражданам которых для попадания в России необходимо получать визу. В нынешнем году размер квоты составляет 144 583 человека.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Такая квота должна быть сформирована к 15 ноября, сейчас проект документа проходит общественное обсуждение, - объяснили в пресс-службе. - Снижение доли иностранных работников запланировано в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, деятельность по обслуживанию зданий и территорий; лесоводство и лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели и ряда других".

При этом в Минтруде подчеркнули, что речь идет только о части трудовых мигрантов. Граждане государств, имеющие право въезжать в Россию без визы (например, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Узбекистана), подпадают под зону ответственности МВД.

Если проект документа будет утвержден без изменений, то приехать работать в Россию сможет лишь часть иностранных рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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