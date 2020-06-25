В России отменят репатриацию валютной выручки

Требования обязательной репатриации валютной выручки по внешнеторговым контрактам будут постепенно сняты. Законопроект об этом подготовил Минфин.

Возврат валютной выручки не дает эффекта по снижению оттока капитала и не влияет на стабильность валютного курса. При этом репатриация является существенным ограничением для развития внешнеэкономических отношений и препятствует наращиванию российского несырьевого экспорта, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, на экспортеров это накладывает дополнительные расходы.

Отмена репатриации будет производиться поэтапно - с 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10%, потом планка поднимется до 30%, а с 2025 года можно будет не репатриировать 100% стоимости контракта.

Необходимость либерализации валютного контроля назрела давно. Экспортеры относят процедуры, связанные с ним, к наиболее значимым административным барьерам в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для смягчения условий репатриации валюты в конце марта Президент подписал закон об отмене уголовного наказания за несвоевременный возврат или невозврат валютной выручки. Новый законопроект - еще один шаг в сторону упрощения условий валютного контроля.