В России внимательно изучают китайский опыт борьбы с коронавирусом

В состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе обстоятельного обмена мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса было подчеркнуто, что взаимная поддержка в борьбе с этой глобальной угрозой является еще одним убедительным свидетельством особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Лидерами был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества на данном направлении, в том числе за счет обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании глав служб государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия сообщила, что страны-участницы разработали план совместных действий по борьбе с эпидемиями, который может быть утвержден уже осенью. Фото: РИА Новости www.ria.ru

С российской стороны была дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Была подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции. Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.

Планомерная работа по выстраиванию взаимодействия с китайскими партнерами в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения и санитарной охраны территории подтверждает стратегический характер российско-китайского сотрудничества.

Приоритетными для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) остаются вопросы предотвращения вспышек инфекционных заболеваний на приграничной территории и в местах расположения пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу, реализации международных медико-санитарных правил (2005 года) Всемирной организации здравоохранения. Эти темы особенно актуальны в связи с распространением нового коронавируса COVID-19.

27 февраля, в разгар пандемии, Анна Попова, которая занимает пост главного санитарного врача России, назвала соседние страны "братьями по оружию" в противостоянии распространению коронавируса, подчеркнув при этом готовность России продолжать укрепление противоэпидемического сотрудничества с КНР. По ее словам, Китай доказал эффективность проводимых мер по борьбе с COVID-19, и в России внимательно изучают китайский опыт. Две страны, подчеркнула она, слаженно работают в направлении разработки вакцины от коронавируса нового типа и медицинских препаратов для его выявления и лечения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что Китай доказал эффективность проводимых им мер по борьбе с COVID-19. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Механизм профилактики и контроля обеспечен, - отметил член Академии инженерных наук Китая Ли Ланьцзюнь. - Гарантированы поставки медицинского оборудования, материалов, наборов для тестирования и лекарств". По его словам, Китай показал пример коллективного участия в противоэпидемической работе, а также централизованного лечения пациентов. Четкая организация производства и оперативное развертывание в России специализированных госпиталей по лечению коронавирусной инфекции во многом опирались на опыт китайских властей по разработке и реализации целого комплекса мер, в том числе по ликвидации очага коронавируса в Ухане. База сотрудничества российских и китайских чиновников, ученых и специалистов в санитарно-эпидемической области действует долго и эффективно.

В ходе заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству (сентябрь 2019 года) руководители Роспотребнадзора провели переговоры с генеральным директором Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Фу Гао. Участники встречи обсудили основные направления деятельности по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения, текущие и перспективные вопросы российско-китайского сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями, реагирования на вспышки опасных инфекций. Была отмечена важность сотрудничества и обмена опытом между подведомственными научно-исследовательскими организациями.

Фундаментальное значение в текущих условиях имеет следование Заявлению государств-членов ШОС "О совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве Шанхайской организации сотрудничества" (г. Циндао, 10 июня 2018 года)

Делегация Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР посетила офис Роспотребнадзора и лаборатории подведомственного ему Центра гигиены и эпидемиологии в Москве. Целью визита стало ознакомление с системой организации санитарно-эпидемиологического надзора в России, обмен опытом по обеспечению лабораторного контроля и надзора за инфекционными заболеваниями, факторами окружающей среды (вода, воздух, физические факторы), безопасностью и качеством пищевых продуктов.

В целях развития договоренностей, достигнутых на площадке двадцатого заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, и реализации распоряжения правительства РФ от 11 сентября 2019 года, 6 февраля 2020 года завершилась процедура подписания Соглашения между Роспотребнадзором и Центром по контролю и профилактике заболеваний КНР о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

Соглашение способствует защите территорий России и Китая от завоза и распространения инфекционных заболеваний, развитию информационного обмена, проведению совместных научных исследований и учений с использованием мобильных лабораторий. А также развитию сотрудничества подведомственных организаций и учреждений, совместному участию в решении глобальных проблем в третьих странах, в том числе посредством ликвидации вспышек опасных инфекционных заболеваний, и в целом в защите здоровья граждан России и Китая.

В целях развития договоренностей, достигнутых в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 17 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге, Роспотребнадзор также подготовил и направил на рассмотрение Главного таможенного управления КНР обновленный проект Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области санитарной охраны территории. В настоящее время проект документа находится на рассмотрении китайских коллег.

Для продолжения обмена опытом по приоритетным для наших стран вопросам в области профилактики инфекционных заболеваний и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения российская сторона активно приглашает китайских партнеров к участию в профильных мероприятиях Роспотребнадзора. В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора и подведомственных научных организаций участвуют в конференциях и форумах, проводимых китайскими партнерами.

Российская сторона приняла участие в Международном симпозиуме по совместной профилактике чумой, сибирской язвой и бруцеллезом в Китае и сопредельных странах и борьбе с ними. А также в семинаре по программному обучению для проекта "Эпидемиология, методы раннего предупреждения и реагирования на основные инфекционные заболевания в рамках инициативы "Один пояс и один путь", которые проходили 14-18 октября 2019 года в городе Циндао.

Китайские партнеры приняли участие в Совещании руководителей учреждений и старших должностных лиц по усилению готовности к инфекционным заболеваниям с пандемическим потенциалом среди стран-участниц Восточноазиатского саммита, организованного Роспотребнадзором совместно с министерством здравоохранения Королевства Таиланд 16-17 октября 2019 года в Бангкоке (Таиланд).

Газета "Жэньминьжибао" в статье "Китай и Россия усиливают научно-техническое сотрудничество в борьбе с пандемией", опубликованной 20 мая, отмечает, что совместными усилиями определено более десяти проектов, включающих тестирование реагентов, медицинских защитных приборов, медикаментов и вакцин. Подчеркивается необходимость и полезность установления прямых контактов между российским государственным научным центром "Вектор" и китайскими центрами биотехнологии министерства науки и техники КНР.

В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в период с 4 по 8 февраля 2020 года в Пекине прошли консультации российской делегации, возглавляемой специалистами Роспотребнадзора, с китайскими специалистами из профильных ведомств Китая: Комитета по делам здравоохранения КНР, Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР и министерства науки и технологий КНР.

В рамках консультаций также состоялись сравнительные испытания российских тест-систем производства Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора для лабораторной диагностики нового вида коронавируса, показавшие высокую специфику и чувствительность.

Кроме того, для профилактики и контроля COVID-19 в научном центре "Вектор" в сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. Проводятся исследования иммуногенности всех разработанных прототипов вакцин на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов. Ученые "Вектора" рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

В одном из телевизионных интервью Анна Попова сообщила, что в научном центре "Вектор" идут масштабные доклинические исследования новой вакцины. При этом уже в ходе дискуссии в клубе "Валдай" она уточнила, что вакцина от коронавирусной инфекции не будет единственной. Недавно генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов сообщил, в частности, что специалистами центра разработана вакцина от коронавирусной инфекции, которую можно закапывать в нос. Ее первые клинические исследования планируется начать в конце июня - начале июля, а завершить к середине сентября. По заявлению Анны Поповой, появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. "Однако общедоступность формулы вакцины от коронавируса необходимо обсуждать, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора. - Поскольку на данный момент она является интеллектуальной собственностью разработчика, и для подобных случаев требуется наднациональное регулирование".

Борьба с пандемией, по мнению Анны Поповой, должна помочь в разработке общего алгоритма реагирования на новые неизбежные вспышки инфекций в будущем. Сейчас у России выстроены высококачественные и профессиональные взаимоотношения с коллегами по всему миру.

В целях мониторинга ситуации по распространению и контролю за коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор установил взаимодействие с представителями профильных китайских ведомств и посольством Китайской Народной Республики в Российской Федерации. На регулярной основе проходит обмен информацией, в том числе о случаях обнаружения COVID-19 у пассажиров, следовавших транзитными рейсами через Россию из третьих стран в Китай, о статистических данных относительно количества заболевших и выздоровевших граждан, а также о предпринимаемых мерах по контролю, направленных на предотвращение распространения заболевания.