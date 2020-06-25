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25.06.2020 14:20
Рубрика: Спорт

В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков "Оренбурга"

Текст: Максим Домчев

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о подозрении на коронавирус у нескольких футболистов "Оренбурга".

Глава РПЛ рассказал о том, что по данным оперативного штаба лиги у ряда игроков обнаружены симптомы COVID-19.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время", - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Сообщается, что РПЛ находится на связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора.

27 июня "Оренбург" в рамках 24 тура чемпионата России должен принимать "Краснодар".

Ранее коронавирус был выявлен у игроков "Ростова" и "Динамо", которые находятся на карантине. В среду стало известно, что соперник оренбуржцев по 23 туру "Локомотив" изолировался на базе в Баковке.

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