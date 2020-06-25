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25.06.2020 15:47
Рубрика: Власть

В Совфеде заявили о целенаправленной атаке Запада на поправки к Конституции

Текст: Галина Мисливская
США и их союзники уже пять месяцев ведут целенаправленную агрессивную кампанию по дискредитации поправок в Конституцию РФ и самого процесса общероссийского голосования. К такому выводу пришли члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В четверг глава комиссии Андрей Климов сделал заявление для СМИ по этому поводу.

"Уже 15 января сего года после оглашения в президентском Послании предложений о внесении изменений в текст действующей Конституции РФ Запад, и в первую очередь Вашингтон, начал принимать экстренные меры по противодействию предложенных Владимиром Путиным мер по укреплению российского суверенитета", - заявил сенатор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В частности, предложения главы российского государства немедленно подверглись острой критике со стороны СМИ, финансируемых органами госвласти ряда западных государств. Так, "Голос Америки" (СМИ признано в России выполняющим функции иностранного агента - прим. "РГ") заявил, что приоритет российского права над международным якобы "усилит беззаконие", которое, по мнению американских авторов, "царит сегодня в России". "Видимо, насилие и расизм, которые мир видит в сегодняшней Америке, это и есть законность в понимании властей США", - отметил Андрей Климов.

Он также привел выдержки из публикаций других подобных изданий, на основании которых сенаторы пришли к следующему выводу: "Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев".

"Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета Российской Федерации, ее национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа", - считают члены комиссии.

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