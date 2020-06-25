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Рубрика: В мире

В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные

Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

В минувший вторник, 23 июня, на территории Соединенных Штатов за сутки было зафиксировано более 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным The New York Times, это самый высокий показатель с апреля и третий - за все время пандемии.

Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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В 20 штатах США продолжает расти суточное число новых случаев заражения, пишет издание. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5,5 тысячи новых случаев), Техасе (более пяти тысяч) и Аризоне (3,6 тысячи). Именно в этих штатах наблюдается рекордная суточная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии, пишет ТАСС. Возобновился рост заражений и в штате Вашингтон.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий рабочую группу по борьбе с коронавирусом, назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения COVID-19 в стране. Он утверждает, что среднее суточное число подтвержденных случаев снизилось в США до 20 тысяч. По последним данным, в США зафиксировано уже более 2,3 миллиона заболевших, жертвами коронавируса стали свыше 121 тысячи американцев.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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