В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства. Компания должна будет выплатить также еще 18,5 миллиона долларов в качестве гражданско-правовой компенсации. Об этом говорится в тексте соответствующего решения окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

Кроме того, в течение предстоящих трех лет Telegram будет обязан уведомлять Комиссию по ценным бумагам США о своем намерении выпустить любой вид криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала участия в этой деятельности.

Согласно тексту решения суда, обе стороны "согласились с финальным решением, не признавая или отрицая вины в предъявленных обвинениях (за исключением юрисдикции), отказались от установления фактов и выводов в отношении их законности и права на обжалование (решения)".

Напомним, что в начале 2018 года Telegram сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. В начале 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала на Telegram и ее филиал TON Issuer Inc в суд, так как, по ее мнению, компания не зарегистрировала размещение криптовалюты должным образом и таким образом нарушила закон о ценных бумагах. Комиссия потребовала от суда не только признать факт нарушения со стороны Telegram, но также наложить на нее и ее филиал штраф и взыскать собранные ими средства в пользу государства. Впоследствии Telegram предложила инвесторам получить обратно либо 72 процента вложенных средств, либо 110 процентов 30 апреля 2021 года. У инвесторов из США, однако, выбора нет - они могут претендовать только на 72 процента.