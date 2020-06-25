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Рубрика: В мире

В Танзании отец 30 детей обнаружил редчайшие драгоценные камни

В Танзании бедный шахтер стал мультимиллионером после того, как обнаружил два самых больших танзанита из когда-либо найденных в мире.

Фото: iStock
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Как сообщает Gulf News, 52-летний Саниниу Курьян Лайзер добыл редчайшие камни весом 9,27 килограмма и 5,1 килограмма на северных холмах Мирерани - районе, который был закрыт президентом страны Джон Магуфули, чтобы остановить незаконную добычу драгоценных камней. До этого момента самый танзанит, который удалось найти, весил 3,3 килограмма.

Свою находку Лайзер продал правительству за 7,7 миллиарда танзанийских шиллингов, что равняется почти 3,3 миллиона долларов. На неожиданно свалившееся богатство у шахтера большие планы. Лайзер, у которого четыре жены и более 30 детей, пообещал, что в честь такого события устроит большой праздник и вложит деньги в развитие своей общины в районе Симанджиро - в строительство торгового центра в Аруше и школы рядом с его домом. "У нас в общине много бедных людей, они не могут дать детям образование. Я им помогу, - говорит новоиспеченный миллионер. - Я сам необразованный и хотел бы, чтобы мои дети профессионально управляли бизнесом".

Правительство Танзании уже заявило, что огромные сапфирово-синие камни будут размещены в национальном музее.

Отметим, что танзанит считается одним из самых редких драгоценных камней в мире, который встречается только на севере Танзании и используются для изготовления украшений. Значительную роль в популяризации танзанита внесли голливудская актриса Элизабет Тейлор и американская ювелирная компания "Тиффани". По подсчетам геологов, запасы танзанитового камня могут исчерпаться уже через 20 лет.

В мире Африка Танзания

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