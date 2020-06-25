В Токио снова фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусом

В Токио сегодня у 48 человек пробы на коронавирус оказались положительными. В общей сложности количество инфицированных COVID-19 в японской столице составляет 5 тысяч 943 человека.

В последние дни в мегаполисе регистрируют повышенное число заразившихся коронавирусом нового типа. Так, 24 июня в Токио было выявлено 55 человек с инфекцией, передает телерадиокомпания NHK.

По последним данным, в Японии насчитывается 18 тысяч 130 заболевших. Это без учета 712 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.