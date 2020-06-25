Василий Лановой отметил актуальность предложенных поправок к Конституции

Народный артист СССР, известный общественный деятель Василий Лановой заявил о важности поправок в Конституцию, связанных с защитой исторической правды.

"Если говорить о конкретных поправках, то я поддерживаю прежде всего ту из них, которая накладывает запрет на отчуждение территорий России, будь то призывы или другие действия, - уточнил Лановой. - Земля наша веками прирастала, завоевывалась русскими людьми, они отдавали жизни за нее. И она должна нам принадлежать. Это должно быть четко, черным по белому прописано в Конституции. Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины. И поэтому целостность нашего Отечества должна защищаться законодательно".