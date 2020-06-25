Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве

#Wypadek autobusu na #S8 - strażnicy są na miejscu, zabezpieczają miejsce zdarzenia i lądowisko dla śmigłowca LPR. Pozostajemy do dyspozycji służb ratunkowych. pic.twitter.com/nKoz43biPM — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) June 25, 2020

Городской автобус упал с моста Грота-Ровецкого в Варшаве. По данным местной пожарной охраны, два человека погибли.

"Автобус из двух частей. Передняя упала с виадука, вторая часть осталась наверху", - рассказал журналистам представитель Государственной пожарной охраны Михал Конопка.

Как сообщает РИА Новости, 27 человек ранены, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

Известно, что в автобусе во время движения находилось около 40 человек. На месте ЧП проводится спасательная операция.