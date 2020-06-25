Власти Марокко объявили об очередном снятии санитарных ограничений

В Марокко вступили в силу новые ослабления ограничительных мер, введенных в средине марта из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовали власти королевства.

"С четверга начнут работать кафе и рестораны при условии обязательной дезинфекции и использования только 50% посадочных мест в заведениях. Вновь откроют свои двери все торговые комплексы и центры художественных ремесел. Доступными для граждан станут общественные парки", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

После более чем трехмесячного перерыва смогут принять клиентов парикмахерские, спортивные залы и хаммамы. Возобновляется деятельность, связанная с производством аудиовизуальной и кинематографической продукции. Восстанавливается автомобильное и железнодорожное сообщение между городами, а также внутреннее авиасообщение. Власти отмечают, что снятие ограничений должно сопровождаться "тщательным исполнением профилактических мер, включая ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены".

Закрытыми в Марокко пока еще останутся музеи, кинотеатры, театры, общественные бассейны и свыше 50 тысяч мечетей. Действует запрет и на проведение массовых мероприятий.