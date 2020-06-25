Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды

Чуть меньше половины жителей двухмиллионной белорусской столицы накануне вечером почувствовали резкий запах, который исходил от водопроводной воды. Руководство городских служб первоначально объяснило его появление на очистной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский сегменты города, высокими температурами, которые установились в последние дни.

Заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович на пресс-конференции в БЕЛТА 25 июня пояснил, что жалобы на качество водопроводной воды поступало от жителей более двух тысяч домов, в которых прописано 770 тысяч человек.

"Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения. В указанные районы была организована доставка питьевой воды в автоцистернах. Утром людей заверили, что ее качество в магистральных сетях и районных насосных станциях уже соответствует требованиям санитарных правил и норм. Но, тем не менее, рекомендовали не пить воду, а использовать ее в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды. И обеспечить ее слив в течение 10-15 минут, чтобы ускорить вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения

Эту информацию подтвердила в агентстве и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. "Мы рекомендуем воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям", - пояснила она в четверг.

Дело в том, что проведенные исследования, по данным санитарного эксперта, вчера показали, что качество воде не соответствует требованиям по ряду показателей, включая физико-химические свойства. Правда, уточнила она, "сегодня мы можем говорить о том, что уже нормализовались показатели прежде всего органолептические, а физико-химические нормализуются".

По ее словам, качество воды в разводящей сети контролируют не только на территории Московского и Фрунзенского районов, проводятся исследования в Ленинском, Центральном, Московском и Октябрьском районах. "Чтобы мы четко понимали, что в зоне пограничного влияния водозабора, который питает Фрунзенский и Московский район, вода соответствовала всем требованиям. Эта работа будет продолжаться до полной нормализации ситуации", - заверила замминистра.

Кстати, директор "Минскводоканала" Олег Аврутин дал понять, что точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода хорошего качества и без запаха, пока назвать сложно. Однако, заверил он, процесс управляемый. "Судя по той динамике, что более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - сказал Аврутин. Он отметил, что во Фрунзенском районе, например, уже утром в некоторых квартирах была холодная вода нормативного качества.