Во Франции открывается Эйфелева башня

В этот четверг свои двери снова откроет Эйфелева башня, закрывшаяся еще три месяца назад из-за пандемии коронавируса. Как сообщает издание 20 minutes, посетителям знаменитой на весь мир "Железной леди" Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то - исключительно пешком.

Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до первого июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск - с западной. Кроме того, всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маску.

Руководство башни также решило установить льготные тарифы, чтобы привлечь побольше посетителей. Например, на протяжении всего лета для детей в возрасте от 4 до 11 лет будет действовать скидка 50 процентов.